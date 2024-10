Stage di danza con Oliviero Bifulco da Amici di Maria De Filippi

Quarantacinque giovani ballerine aretine hanno partecipato allo stage tenuto dal Maestro Oliviero Bifulco "Insegniamo alle nostre ballerine ad apprezzare la vita, ad osservarla in ogni sua sfumatura. A guardare le altre ballerine come uniche e magiche. Questo le renderà maggiormente ricche e belle interiormente liberandosi dalle catene del giudizio" così Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza a conclusione dello stage di modern tenuto dal Maestro Oliviero Bifulco. "Insegniamo loro, e quindi a noi stessi, che il rispetto degli altri parte dal rispetto proprio di sé stesse, della loro meravigliosa diversità. Questo porrà sicuramente le basi per un domani migliore" aggiunge soddisfatto e felice. La danza è veramente l’arte delle arti. Eleganza, disciplina e rispetto costituiscono il fondamento di questa meravigliosa forma di espressione. Durante lo stage tenuto dal Maestro Oliviero Bifulco, ogni ballerino ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere la lezione assolutamente unica. Quarantacinque giovani allieve che hanno lavorato intensamente e che certamente continueranno a farlo durante l’anno in modo accogliente, divertente e gioioso. È stata una mattinata ricca di danza ed emozioni. "Mi piacerebbe che questi momenti di condivisione e complicità rimanessero impressi nei vostri ricordi e nei vostri cuori" ha confidato il Maestro Oliviero Bifulco. Diplomato nel 2014 in danza classica e contemporanea presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala sotto la direzione di Frédéric Olivieri, e noto al grande pubblico televisivo per aver partecipato alla XVI edizione del Talent Amici di Maria De Filippi, raggiungendo la fase finale e facendosi apprezzare per il talento e la sensibilità, Oliviero Bifulco ha regalato tre intense ore di lezione magiche e cariche di energia positiva. Ogni passo, ogni movimento è stata un’opportunità per scoprire nuovi orizzonti, ampliare le prospettive e creando connessioni con i partecipanti.