Sport sotto le stelle. L’associazionismo protagonista della festa nella serata a Camucia

Una serata per celebrare lo sport e il mondo dell’associazionismo del territorio. Venerdì torna a Camucia "Sport sotto le stelle", la fortunata manifestazione che per un’intera serata animerà la popolosa frazione di Cortona. Una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale organizzata in tandem con Confcommercio e Confesercenti, il patrocinio di Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Coni, del Cip e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. Intenso il programma dedicato ad un pubblico trasversale. Il via alle 18 con la cerimonia di apertura in piazza Sergardi. Poi si prosegue con le esibizioni dei gruppi nelle varie piazze e strade di Camucia dove saranno allestiti gli stand. Qui giovanissimi, giovani e meno giovani potranno entrare in contatto con istruttori e operatori e provare decine di discipline sportive diverse. Non mancheranno le esibizioni di musica dal vivo, deejay set e specialità da gustare, grazie alla rete commerciale di Camucia, oltre ai mercatini. Presenti anche le associazioni di volontariato che si troveranno negli stand di via Lauretana.

"Dopo la serata celebrativa che abbiamo organizzato a maggio con le premiazioni a sportivi e associazioni, abbiamo voluto confermare seppur in una data diversa, la classica formula di Sport sotto le stelle - conferma l’assessore allo sport Silvia Spensierati - peraltro questo periodo è particolarmente importante per la scelta delle attività sportive da seguire nella stagione scolastica. Crediamo pertanto di dare un contributo importante per i giovani, le famiglie e per le varie associazioni". Fra le curiosità si segnala la gincana a cui ci si può iscrivere anche il giorno stesso della gara entro le ore 19 al tavolo in via Ipogeo, in piazza Indipendenza per tutti i ragazzi speciali ci sarà la possibilità di effettuare tour su auto d’epoca e al parco Petri sarà possibile, fino alle 23, salire sulla mongolfiera. Nella sede di Cautha in viale Gramsci sarà possibile partecipare a giochi di società e di ruolo.

"Sport sotto le stelle è un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale di Cortona- ha ricordato anche Lucia Lupetti assessore al sociale -e ha il pregio di favorire tutto il tessuto sociale cortonese e di farlo dialogare con il mondo sportivo. In questa serata mettiamo insieme il potenziale del nostro terzo settore e di una comunità con le sue persone e le sue imprese commerciali". Alle 21,15 in piazza Sergardi si terrà la cerimonia delle premiazioni che vedrà la consegna dei riconoscimenti alla Upd Valdipierle per i 60 anni di attività, a Martina Pagoni, terza classificata in Toscana ai giochi matematici Kangourou e all’istituto comprensivo Cortona 2 "Gino Bartali" per i risultati ai campionati nazionali studenteschi di scacchi. Sabato dalle 20 in piazza Sergardi torneranno gli intrattenimenti musicali con il karaoke di Ivan Cardia e a seguire "Camucia sotto il segno del Blasco" insieme alle proposte gastronomiche dei locali e dei ristoranti della zona.