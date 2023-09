"Sport" il performer Salvo Lombardo sul palcoscenico a Sansepolcro

Ripartono le residenze artistiche al teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Salvo Lombardo, performer, coreografo, regista multimediale, curatore, artista associato della Lavanderia a Vapore e di Milanotre, i cui lavori sono stati ospitati in numerosi festival, teatri, musei e spazi indipendenti in Italia e all’estero, sarà in residenza da domani lunedì 18 a sabato 29 settembre.

A Sansepolcro lavorerà sulla sua nuova produzione, "Sport", con Chiara Ameglio, Jaskaran Anand, Daria Greco, Fabritia D’Intino.

La performance, in prova aperta venerdì 28 settembre alle ore 21 alla Misericordia, individua nella condizione fisica della caduta una specifica dimensione esistenziale e un pretesto per riposizionare gli ideali di agonismo e di prestazione normalmente fondati su principi di esclusione e di conformità a precise norme anatomiche, sociali, comportamentali, culturali.

Il lavoro è l’occasione per ridiscutere i canoni e gli immaginari contemporanei applicati alla corporeità in Occidente, cercando di svelare tanto il disperato tentativo di resistere alla sua caduta, quanto l’inevitabile, necessaria e a tratti "amorevole accettazione del declino.

Dopo le prime tre residenze, dedicate alla danza, dal 14 al 24 ottobre spazio al teatro di figura e al teatro ragazzi con il Teatrodelleapparizioni in Alice!

È la costruzione di un tempo e di uno spazio per fermarsi a guardare la bellezza nascosta nelle cose che muove la ricerca del Teatrodelleapparizioni, in cui l’infanzia è fonte.

La compagnia viene fondata nel 1999 da Fabrizio Pallara, che si occupa anche degli allestimenti degli eventi e delle scenografie degli spettacoli, in collaborazione con l’architetto Sara Ferazzoli. Nei primi anni concentra le sue sperimentazioni attorno al teatro sensoriale, lo spettatore diviene così elemento partecipante e fondante dello spettacolo stesso. Alice!, vedrà una prova aperta domenica 22 ottobre, alle ore 17.