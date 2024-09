Sport a cielo aperto. Arrivano atleti Vip

"Alleniamocicontrolaviolenza": è questo l’hashtag che caratterizza e descrive la mission dell’iniziativa Play Together che il 27 settembre, a Monte San Savino aprirà la seconda edizione del premio Harmony Award. Il centro storico savinese si trasformerà in una cittadella sportiva animata da tanti giovani atlete e atleti che mostreranno come lo sport sia un importante strumento di inclusione, aggregazione, rispetto e lotta ad ogni genere di violenza e disparità. Diciassette le società sportive che si metteranno in gioco. Anche quest’anno agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti si uniranno i grandi sportivi che, la sera stessa, al Teatro Verdi, saranno insigniti dell’Harmony Award. Personaggi del calibro di Filippo Galli, Stefano Tacconi, Ferdinando "Fefè" De Giorgi, Carolina Kostner, Manuela Leggeri e Lorenzo Dallari che incontreranno i giovani protagonisti della manifestazione, rilasciando autografi, condividendo le loro esperienze e testimoniando come lo sport debba realmente parlare il linguaggio della non violenza. Il pomeriggio di festa, si concluderà con la foto finale: società sportive, istituzioni e premiati si riuniranno per posare dietro uno striscione riportante uno slogan contro la violenza.