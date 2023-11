"Spiriti guida". Donà e Lanza per le donne

Proseguono gli eventi pensati e realizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tre quelli gratuiti organizzati dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo. L’ultimo appuntamento si svolgerà questa sera martedì 28 novembre alle ore 21 al Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia ad Arezzo.

Un progetto musicale dal titolo "Spiriti Guida" in versione live firmato Cristina Donà e Saverio Lanza: un itinerario evocativo dove le canzoni scritte spesso a quattro mani lasciano affiorare i brani degli artisti di riferimento: da Lucio Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles passando per Sinead O’Connor, Francesco De Gregori, Bjork e David Bowie. Il duo sarà preceduto dall’esibizione della giovane cantautrice Anna Carol. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto segnaposto sul sito discoverarezzo.com . Nel giorno dello spettacolo la biglietteria del Teatro Pietro Aretino sarà aperta dalle 20.

Lo spettacolo è il terzo dopo "Diritti o rovesci ma pari!" con Katia Beni e Benedetta Giuntini e "Sante donnacce" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, entrambi andati in scena nei giorni scorsi sul palco del teatro Petrarca di Arezzo.

"Il sodalizio tra fondazione e assessorato – sottolinea il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti – ci onora e permette di portare all’attenzione del pubblico cittadino artisti con carriere trentennali alle spalle e che, in alcuni casi, sono anche care amiche. Il sorriso, certo, non basta per sconfiggere la violenza sulle donne ma anche in merito a quest’ultima l’ironia conferma la sua capacità di sapere affrontare tematiche delicate". Per Luca Baldini di Officine della Cultura: "questa specifica proposta musicale è uno spettacolo godibile per tutte le generazioni, con protagonista una cantante donna che parte proprio in questi giorni con la sua tournee dalla Toscana. L’introduzione della serata è riservata al contributo di Pronto Donna che farà conoscere come si mette a disposizione di chi ha bisogno di aiuto".

