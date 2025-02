Spiraglio trasferta per chi ha la tessera

L’Arezzo e Orgoglio Amaranto si sono mossi per consentire l’ingresso sugli spalti dello stadio Liberati di Terni perlomeno ai possessori di tessera del tifoso, come accaduto in occasione delle due partite disputate dall’Arezzo a Perugia a fine novembre. Un tentativo messo in piedi dal club e dal comitato dopo che il Casms, su segnalazione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo.

Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando (nella foto), per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico in relazione anche ai fatti accaduti in occasione della gara d’andata dello scorso 29 settembre. è stata inviata una pec alla Prefettura di Terni sperando in una mediazione. Una decisione è attesa nei prossimi giorni.

Intanto il club amaranto è stato multato di 500 euro perché domenica scorsa, nella gara di Gubbio, al 44° minuto del secondo tempo dal settore ospiti è stato lanciato un fumogeno nel recinto di gioco, senza peraltro provocare conseguenze.