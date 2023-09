Spari durante i festeggiamenti di Porta Crucifera, denunciato un cinquantenne

Arezzo, 7 settembre 2023 – Spari in aria durante i festeggiamenti per la vittoria di Porta Crucifera alla Giostra del Saracino, la polizia denuncia un cinquantenne aretino.

Dal video, che era stato pubblicato su vari social, era infatti possibile vedere che, nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria della manifestazione pubblica, un uomo, che non veniva ripreso in volto, sparava, in presenza di altre persone, dei colpi al cielo con un’arma.

Le immediate indagini, portate avanti dagli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Sergio Leo, che, con il concorso di personale della Digos, hanno fatto risalire all’autore del gesto.

Oggi l’uomo rintracciato e, sottoposto a perquisizione, ha consegnato spontaneamente l’arma. Si tratta di una pistola a salve, comunemente detta scacciacani, ossia una tipologia di arma semiautomatica simile in tutto e per tutto alle pistole originali, con la differenza dell’utilizzo di munizioni che ricreano il rumore reale dello sparo, senza però fare uscire alcun colpo.

L’arma è stata quindi posta sotto sequestro e l’uomo denunciato per il porto in luogo pubblico di armi senza un giustificato motivo e per il reato di esplosioni pericolose, dal momento che il fatto è stato commesso in un luogo pubblico in cui erano presenti numerose persone.