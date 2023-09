Giostra, spari tra la folla in festa. Impugna la pistola e spara 5 colpi. Video diventa virale

Arezzo, 6 settembre 2023 – Un gesto di follia a uso e consumo dei social in cui circola da un paio di giorni. Nel video, che passa di telefonino in telefonino, si vede piaggia San Lorenzo, la strada dove si affaccia Palazzo Alberti, sede di Porta Crucifera. Il file dura pochissimi secondi ma è chiarissimo, si vede un braccio con in mano una pistola (si spera una scacciacani) che fa fuoco cinque volte. Non si vede chi è che impugna l’arma né cosa succede immediatamente dopo i cinque colpi sparati in aria. Fatto sta che il video è diventato immediatamente oggetto di discussioni e sfottò sui canali social degli aretini.

Nel frattempo Porta Crucifera pensa già ad una grande cena della vittoria per onorare la vittoria in Piazza Grande della sua nuova giovane accoppiata. Però vuol organizzare con calma l’evento. L’idea sembra essere quella di andare ai primi giorni di ottobre e in locali al coperto. Intanto però i primi piccoli festeggiamenti sono stati già decisi.

Sabato 9 settembre nello Slargo Colcitrone ci sarà il cenino della vittoria che si unirà alla festa per i cinquant’anni dello Ciao Club. E si attendono tante persone. L’entusiasmo tra i cruciferini è molto alto e le previsioni sono che l’evento possa raggiungere quasi i numeri di una propiziatoria.

"Già lo Ciao Club ha un buon seguito, sicuramente oltre 200 persone - dice Cinzia Branchi provveditore del quartiere e una delle cuoche rossoverdi - penso che raggiungeremo i 500 coperti. Già lunedì sera si è tenuto in Slargo Colcitrone il classico cenino del dopo Giostra e abbiamo messo a tavola 280 quartieristi. Generalmente mangiamo quello che resta della propiziatoria, questo lunedì avevano voglia anche di festeggiare la lancia d’oro e così ci siamo messe di nuovo a cucinare. Abbiamo preparato due primi piatti ed i ragazzi hanno cominciato a sfornare pizze".

Domani sera si riunirà a Palazzo Alberti il consiglio direttivo per decidere la data del Te Deum di ringraziamento e della cena della vittoria: le prime date disponibili per la cena di gala sono sabato 23 e 30 settembre.

Federico D’Ascoli

Sonia Fardelli