Spalletti in giro per la città tra selfie con i fan e buon cibo

Ha scelto Cortona, la sua arte e le sue leccornie, il Commissario tecnico degli Azzurri: qui, nella città etrusca, nel cuore della Valdichiana, ha deciso di passare la prima giornata "d’estate", almeno come temperatura, Luciano Spalletti. E come spesso, spessissimo, succede quando un vip si vede per le vie del borgo più popoloso della vallata non sono mancati i selfie sul web che nel primo pomeriggio hanno mandato in fibrillazione sportiva gli amanti del pallone che curiosi sono arrivati in centro per immortalare il tutto con il proprio smartphone. Spalletti, allenatore tra le altre di Roma, Inter e Napoli con cui nella stagione 2021-2022 ha conquistato lo scudetto che mancava da 33 anni nella città partenopea, da agosto del 2023 è diventato il Ct della Nazionale italiano di calcio con cui a novembre ha ottenuto la qualificazione agli Europei 2024. Insomma, ormai un simbolo del tricolore ed è per questo che i fan non sono stati soltanto i classici tifosi sfegatati e appassionati di calcio. Tra quelli che hanno scattato un selfie con Mister Spalletti c’è Debora Meacci che ha intravisto e fermato il Ct in Piazza della Repubblica prima di pranzo. E come poteva mancare un selfie? "E’ stato davvero gentilissimo e cordialissimo", ci racconta Debora che poi lo ha rivisto anche dopo pranzo e non è mancato un simpatico skecht, "sei tra i pochi che mi hanno riconosciuto, non mi aspettavo di venir riconosciuto solo da una donna", le ha detto Spalletti.

Due risate insieme, qualche battuta e poi tanti saluti. "Un incontro che di sicuro mi ricorderò" Nel mezzo c’è stato un pranzo: come poteva essere altrimenti? Lo ha detto anche il Presidente della Regione Eugenio Giani qualche settimana fa, "si viene in Toscana per gli Uffizi ma anche per la Chianina". Ecco, non si sa cosa abbia messo sotto i denti Spalletti ma di certo a Cortona non avrà avuto problemi: le sue papille gustative saranno state trattate come si deve dagli chef della città etrusca che con i loro prodotti tipici rappresentano una delle attrazioni indiscusse di tutta la provincia. La location del pasto è stato il ristorante Preludio, in via Guelfa, ospite dell’amico Nello Malvagia con cui ha trascorso la giornata tutta aretina. Il piano della giornata? Chissà. Ma la stagione primaverile estiva è già iniziata e Cortona che ha già marcato punti 5.