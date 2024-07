Spaccate e furti nei negozi del centro. Confesercenti: "Subito interventi"

di Francesco Tozzi

Non accenna a placarsi il clima di insicurezza e preoccupazione per via delle spaccate avvenute negli esercizi commerciali Valdarno. Dopo la presa di posizione di Mantovani per Confcommercio e in attesa che la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine dia i propri frutti, stavolta a prendere la parola è Confesercenti. "Chiediamo interventi risolutivi e immediati. Le attività commerciali nei centri storici dei nostri paesi rappresentano un presidio a favore anche della sicurezza ed hanno necessità di essere rassicurati e tutelati" è il grido d’allarme di Simona Ferrini, presidente di Confesercenti Valdarno, alla luce degli ultimi raid. Secondo l’associazione di categoria i negozianti temono di finire vittima del ladro di professione, che avrebbe obbligo di dimora all’ex Hotel River.

"È sempre più frequente vedere aggirare tra i punti vendita ladri a caccia di monete e banconote – ha spiegato – Delinquenti che notte tempo forzano porte e danneggiano vetrine per poi entrare all’interno dei negozi per rubare denaro". Ferrini ha poi espresso solidarietà ai colleghi che hanno subito furti e danneggiamenti alle attività nel giro di poche settimane, ricordando che sono almeno dieci i furti registrati tra i vari punti vendita. Sale quindi la percezione di insicurezza. "In alcuni casi - ha aggiunto - c’è chi ha subito furti più volte e le segnalazioni ci indicano che possa essere sempre la stessa mano a mettere a segno i colpi. Non sono quindi episodi sporadici, ma ripetuti, che stanno preoccupando la categoria. Come Confesercenti abbiamo in più occasioni sollecitato la Prefettura, l’amministrazione comunale e le varie forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli oltre che attività d’indagine per risalire ai responsabili. Abbiamo apprezzato la volontà di dare risposte alla cittadinanza, ma purtroppo la realtà è che i furti continuano a danneggiare e preoccupare i commercianti".

A maggior ragione, in un periodo in cui i negozi di vicinato devono rimboccarsi le maniche per riuscire a rientrare nelle spese. Oltre a svolgere un ruolo di presidio sociale. "In una fase storica in cui le attività commerciali fanno fatica a far quadrare i bilanci delle loro attività – ha concluso Ferrini – ogni furto e qualsiasi danno ai negozi mette a rischio non solo la tranquillità dei commercianti ma anche la sopravvivenza dei negozi. Chiediamo quindi interventi risolutivi e immediati".