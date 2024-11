"Sotto l’albero di Natale". La mostra che sostiene le cure oncologiche

Torna "Sotto l’albero di Natale". Dall’apertura di Sabato 23 alle 10, fino all’8 dicembre (dalle 10:30 alle 19), il Circolo Artistico in Corso Italia ospiterà l’annuale mostra del Gruppo Femminile Calcit. In esposizione, ci sarà una vasta offerta di oggetti di pregio e prodotti fatti a mano: un’occasione per finanziare, con i regali di Natale, la raccolta fondi da destinare al Calcit. I proventi sosterrano infatti il servizio di cure domiciliari oncologiche "Scudo", in collaborazione tra Usl e Calcit.