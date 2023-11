Sono sei vittorie di fila. Cvetnic: "Mai frenare"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

La Futura schianta anche la Millenium Brescia e continua la sua marcia, a punteggio pieno, in testa al girone A della Serie A2 di pallavolo femminile. Sei partite e sei vittorie per la formazione di coach Daris Amadio che, domenica pomeriggio, ha superato senza problemi la Millenium Brescia, altro team tra i favoriti per la promozione in A1 e storica bestia nera delle cocche, con un secco 3-0 (25-16; 25-18; 25-15). In un PalaBorsani caldissimo, Tonello e compagne hanno dominato la scena in lungo e in largo grazie ad un’impressionante prova di squadra. Dopo Talmassons, anche le giallonere di Beltrami sono state costrette ad arrendersi sotto i colpi di una Futura trascinata da una Sofi Monza precisa in cabina di regia, a una Zanette da 13 punti, a una Conceicao da 11 e a una Lea Cvetnic da 16 e mvp. "Sono davvero felicissima e orgogliosa del lavoro che stiamo facendo in palestra – ha detto la Cvetnic -. Penso che ci sia ancora tanto margine di crescita, ma sono veramente fiera di tutte noi, non ci sono altre parole. Siamo una squadra che tende a galvanizzarsi quando affrontiamo avversarie forti. E aver vinto contro la fortissima Brescia è il miglior biglietto da visita per presentarsi sabato prossimo alla sfida con Perugia.

Fulvio D’Eri