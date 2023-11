Somà e Papini alla Giornata della gentilezza

In occasione della giornata mondiale della gentilezza celebrata in tutto il mondo il 13 novembre la Biblioteca Città di Arezzo torna con due proposte, in collaborazione con la libreria La casa sull’albero, per i lettori più giovani. Un’anticipazione sabato 11 novembre con l’illustratore Marco Somà e poi lunedì 13 novembre con un gradito ritorno, l’autrice e illustratrice Arianna Papini. "Per la prima volta ad Arezzo sarà con noi il premio Andersen Marco Somà con due poetici albi di cui è illustratore, "Il momento perfetto" e "Il venditore di felicità" inno al godere delle piccole cose. Arianna Papini condurrà in un viaggio alla scoperta dei suoi ultimi lavori, "Prima di tagliare un albero", un omaggio alla meraviglia della natura e al rispetto che tutti dobbiamo portarle, e "Vorrei", un elogio al tempo per sé stessi, alle domande e allo stupore dei bambini". Gli appuntamenti si terranno nella sala conferenze della Biblioteca di Arezzo in via dei Pileati 8. Il programma prevede sabato due incontri con Marco Somà: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa per bambini dai 4 ai 6 anni, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 circa per bambini dai 6 ai 10 anni. Lunedì 13 novembre con Arianna Papini: dalle ore 15 alle ore 16.45 circa per bambini dai 6 ai 10 anni, dalle ore 17 alle ore 19 circa per bambini dai 4 ai 6 anni. Info 0575377913 - [email protected]