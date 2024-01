Soldi per sociale e scuola. Interventi per la viabilità: le tasse restano invariate

Approvato nell’ultimo parlamentino del 28 dicembre scorso il bilancio previsionale del Comune di Bucine. In attesa delle nuove elezioni per il primo cittadino che si svolgeranno nel giugno di quest’anno si prevede, mantenendo gli equilibri finanziari, la realizzazione di alcuni obiettivi strategici così come la stessa pressione fiscale assieme alle agevolazioni già applicate negli anni precedenti su tariffe e servizi a domanda individuale.

Rispettati i tempi di pagamento per le prestazioni ricevute e le aliquote relative alla addizionale Irpef e Imu, sono rimaste praticamente invariate e inferiori ai limiti massimi consentiti.

Ma il 2024 sarà un anno molto importante a livello turistico; il comune di Bucine infatti proseguirà il suo lavoro come ente capofila dell’ambito turistico andando avanti nel suo percorso di sviluppo delle strutture dei prodotti turistici con lo scopo di valorizzare il territorio.

100 mila euro, con un incremento significativo del gettito, sono arrivati dalla tassa di soggiorno e tale cifra resta confermata anche nelle previsioni per l’anno in corso. Soldi anche alle fasce più deboli, con progetti mirati al supporto dei disabili e alle persone che vivono in condizioni di povertà.

A tali iniziative saranno destinati circa 500 mila euro, a quelle scolastici 800 mila mentre altri 190 mila per l’incremento delle attività di supporto alla prima infanzia.

Una crescita costante, negli ultimi due anni, è arrivata dagli oneri di urbanizzazione, attestatisi a circa 800 mila euro, ma la previsione per il 2024 resta prudenziale, circa 570 mila euro, poiché tiene conto delle possibili flessioni legate all’approvazione di nuovi strumenti urbanistici.

Queste entrate sono prevalentemente destinate alla spese di manutenzione e alla valutazione del patrimonio comunale, con un occhio di riguardo agli interventi straordinari previsti sulla viabilità che saranno finanziati con un mutuo di 750 mila euro.

Non ci sono debiti fuori bilancio - afferma il sindaco Nicola Benini - il risultato di cassa al 31.12.2023 è ampiamente positivo e anche il risultato di esercizio chiuderà con un avanzo stimato di circa Euro 100mila. Siamo quindi soddisfatti del lavoro fatto".

Massimo Bagiardi