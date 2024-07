Slp Cisl Arezzo, Marco Volpe è il nuovo segretario

Arezzo, 16 luglio 2024 – Michele Volpe è il nuovo segretario provinciale di Arezzo SLP, il sindacato che si occupa dei lavoratori Poste.

La nomina è avvenuta durante l’ultima Segreteria della Slp Cisl aretina, nel corso della quale è stato effettuato il passaggio di consegne dalla segreteria uscente Martina Tanzini. La Slp, in particolare, segue tutto ciò che riguarda il settore postale, sia in ambito di recapito che in quello degli uffici postali. Nel corso degli ultimi anni Poste Italiane ha subito grandi cambiamenti da azienda pubblica a azienda leader di servizi nel settore privato.

La Slp Cisl di Arezzo durante questo percorso ha seguito le problematiche di ogni lavoratore cercando sempre di intervenire per garantire al massimo il loro benessere e la loro sicurezza. Volpe, calabrese di nascita, 63 anni, ha iniziato a soli 22 anni la sua attività lavorativa a Varese, dove ha ricoperto incarichi di Operatore Specializzato ULA, Responsabile Ufficio Postale ex Minore Entità ed ha iniziato a svolgere anche attività sindacale, quale Responsabile Gruppo Donatori Sangue Regione Lombardia nel CRAL.

Successivamente ha svolto l’attività di Collaboratore Ufficio Postale Impresa nella provincia di Salerno, di Responsabile dell’Ufficio postale di Faella ed attualmente è Impiegato e Applicato presso Poste Arezzo 3. Michele Volpe ha maturato pertanto esperienza in più settori, venendo a contatto con situazioni e problematiche di diversa natura, che gli hanno consentito di comprendere la complessa realtà di Poste e della sua evoluzione nel tempo e le istanze e delle difficoltà dei lavoratori che in essa operano.

“Mi accingo a ricoprire questo ruolo mettendo a disposizione la conoscenza del settore acquisita nei tanti anni di attività in Poste, con l’obiettivo di continuare a crescere - ha dichiarato Michele Volpe. Desidero dare il mio personale contributo sindacale, innanzitutto, con la vicinanza a tutti i lavoratori, fornendo loro consulenza, assistenza e supporto, per poi poter rendere più efficaci le istanze da presentare a Poste Italiane.

Vorrei fin da subito mettere in evidenza il disagio vissuto dai dipendenti - sottolinea Volpe - per i carichi di lavoro diventati davvero eccessivi a causa della carenza di personale e del notevole aumento dei servizi digitali nei diversi uffici del territorio aretino. Su questi temi cercherò di consolidare i risultati già portati avanti da Slp Cisl”.