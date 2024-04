Sindrome del bimbo scosso, esperti in campo. Come evitare gli effetti dei colpi alla testa Domani alle 15,30 all'auditorium del San Donato si terrà "Il Senso di Mattia", evento sulla sindrome del bambino scosso. Esperti e genitori condivideranno esperienze per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.