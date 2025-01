Sicurezza, l’attacco del Pd

Il tema della sicurezza, a prescindere dall’attualità delle spaccate che si sono verificate di recente in città, approda di nuovo in Consiglio comunale a Montevarchi. Nella seduta pomeridiana di ieri è stato il Partito Democratico a riportare all’attenzione dell’esecutivo una delle zone da sempre definite "sensibili" del centro storico, ovvero piazza Mazzini, all’imboccatura Nord della centralissima via Roma. Il gruppo consiliare ha riportato in aula le segnalazioni ricevute da residenti che hanno manifestato "situazioni di disagio e preoccupazione legate a episodi di vandalismo, comportamenti incivili e presunte attività illecite".

Partendo dal presupposto che la sicurezza e il decoro urbano costituiscono una delle priorità per garantire la qualità della vita e la serenità degli abitanti, gli esponenti di opposizione hanno ricordato agli amministratori che hanno il "dovere di vigilare e intervenire tempestivamente per prevenire situazioni in grado di compromettere la sicurezza pubblica" ed evidenziato la necessità di rafforzare i controlli delle forze dell’ordine e della polizia municipale, nonché di sensibilizzare la cittadinanza.

A sindaco e assessore arrivano precise richieste, a cominciare da quali azioni siano previste dal municipio per rendere più sicura la piazza, "garantendo un presidio costante e prevenendo episodi di inciviltà o illegalità" e se verranno organizzate campagne informative o progetti di collaborazione con associazioni locali "per promuovere il rispetto delle norme e il decoro urbano". I consiglieri Dem Elisa Bertini, Letizia Baldetti, Samuele Cuzzoni e Luciano Rossetti vogliono capire inoltre se Palazzo Varchi sia intenzionato ad aumentare la videosorveglianza nella zona stanziando risorse adeguate per il progetto.