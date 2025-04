"Siamo fatti di-versi perché siamo poesia"

Eleonora Piomboni è la Presidente dell’ Associazione Italiana Persone Down di Arezzo. La prima cosa che ci dice è che nel nome dell’associazione l’ordine delle parole non è casuale: persone, prima di disabilità.

Qual è la funzione dell’associazione? "L’AIPD aiuta le persone a diventare autonome. Insegnano loro a prendere i mezzi pubblici, a chiedere aiuto, a svolgere attività, ad esempio a lavorare in una pasticceria, ma soprattutto ad accettarsi e ad amarsi. L’associazione è uno spazio aperto a tutti".

Cos’è la sindrome di Down? "È caratterizzata dal cromosoma 21 che si divide in tre parti invece che due. Sono persone che faranno le cose un po’ più lentamente perché corrono con uno zaino più pesante. Non è una malattia, non si cura. Ci si nasce".

Come si scopre? "Dall’esame del Dna, che ricerca questo cromosoma, si può effettuare anche prima della nascita, con ecografie specifiche, e da alcune caratteristiche fisiche".

Ci sono bambini che hanno anche altre disabilità? "Ci sono tanti tipi di difficoltà, bisogna guardare il mondo con occhi diversi. Tante associazioni affrontano il tema dell’inclusione sociale e scolastica. È il caso dell’Associazione Famiglie SMA che ha realizzato dei fumetti per raccontare Le Avventure della SMAgliante Ada, la protagonista, che è la vita di tutti, dove le diversità non sono altro che sfide".