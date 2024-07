Si ritrovano dopo 48 anni. L’emozione degli ex alunni

SANSEPOLCRO

Ritrovarsi a distanza di ben 48 anni dall’esame di maturità con conseguimento del diploma. Un "fil rouge" che all’improvviso si è riannodato fra vecchi compagni di scuola, quelli della classe quinta, sezione A, dell’istituto tecnico commerciale "Fra Luca Pacioli" di Sansepolcro, anche se ovviamente vi erano studenti di provenienze diverse. Il luogo dell’appuntamento è in casi genere classico: il ristorante.

E loro, evidentemente anche buongustai, ne hanno scelto uno di Caprese Michelangelo per cercare di riavvolgere il nastro fino ai tempi della gioventù: si erano salutati quando la loro vera vita era all’inizio, si sono rivisti con qualcuno già in pensione. Soltanto sei gli assenti sui 26 che componevano la classe; due di questi, purtroppo, non ci sono più, dei quali gli ex compagni si sono ricordati con un doveroso momento di commozione che non ha però condizionato il clima comunque festoso. Giovanni Aldinucci, Albertina Antonelli, Daniela Bardeschi, Matilde Bartoli, Enzo Brenzini, Franco Bruschi, Brunella Cappellacci, Gino Cheli, Silvana Costantino, Chiara Cunico, Rosanna Del Barba, Danilo Fontana, Rita Magi, Maria Grazia Marini, Mariangela Mariotti, Sauro Papini, Lorenza Quartacci, Sincero Santi, Patrizia Silvani e Flaviano Vitali: ecco il gruppo che ha voluto rispolverare le battute e gli aneddoti più simpatici (quelli del periodo giovanile rimangono stampati nella memoria) che sono subito spuntati dalla mente di ognuno per ricreare l’atmosfera di quasi mezzo secolo fa.

"Eravamo tornati all’improvviso adolescenti – spiega Flaviano Vitali, portavoce della situazione – e abbiamo ripercorso i nostri cinque anni insieme nominando professori e interrogazioni. Ci siamo commossi anche con le poesie da noi composte, poi avevamo preparato un omaggio floreale per le donne. Il bello è che alcuni di noi hanno percorso numerosi chilometri pur di vivere insieme questa parentesi".