Si conclude il lavoro del regista Bigazzi

VALDARNO

Si sta per concludere il nuovo cortometraggio del regista valdarnese Pierfrancesco Bigazzi, ma adesso si apre una campagna di crowdfunding sostenere i costi per la post-produzione e la distribuzione nei festival nazionali e internazionali.

La pellicola è prodotta da Materiali Sonori Cinema insieme a Matteo Laguni, Andrea Rapallini e allo sceneggiatore Giuseppe Isoni. Si intitola "C’è da comprare il latte" e scava nei ricordi e nella memoria di due uomini interpretati da importanti figure del panorama teatrale e cinematografico contemporaneo: Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati, due attori che hanno donato ai protagonisti di questa novella un grande spessore. Le scene sono ambientate lungo le rive dell’Isola dell’Amore sul Delta del Po, in Emilia Romagna. Il budget a disposizione è finito, ma molte persone devono ancora essere coinvolte per le fasi di montaggio, color, composizione delle musiche, suoni e promozione. Per questo è stata attivata la raccolta fondi attraverso la piattaforma Produzioni dal basso, con molti premi: t-shirt, borsa, fascicolo con la sceneggiatura, cartoline, locandina, stampa d’arte dell’artista Monica Zeoli, realizzata appositamente per questa iniziativa.

"Anche per i progetti che nascono da un moto spontaneo dell’anima, dai sentimenti più puri, anche per i cortometraggi che parlano d’amore, purtroppo, c’è bisogno di risorse!", hanno spiegato alla Materiali Sonori Cinema, che ha sede a San Giovanni. Per Pierfrancesco Bigazzi questo è il terzo cortometraggio, realizzato insieme a una intesa attività di video maker e collaborazioni con molti artisti della scena musicale indipendente. E’ fra gli animatori del festival Sentiero Film Factory di Firenze.