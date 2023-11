Si accende il Natale a San Giovanni

Arezzo, 29 novembre 2023 – E’ tutto pronto per il Natale 2023 a San Giovanni Valdarno. Il ricco cartellone di eventi è stato presentato ieri mattina: laboratori, attività, video mapping e una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour. Un programma denso di appuntamenti che trasformerà il centro storico della città, anche grazie agli addobbi e alle luminarie. Si parte sabato prossimo con la ventesima edizione della rassegna di presepi dell'associazione Natale del mondo e la mostra alla Cappella dei Pellegrini dedicata a San Francesco d'Assisi. Per l'occasione saranno presenti anche i figuranti del presepe di San Regolo e le musiche del Concerto comunale. Il 2 dicembre sarà aperta ufficialmente anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour. Dalle 16.30 alle 17.30 tutti potranno pattinare gratuitamente per 15 minuti. La pista rimarrà allestita fino al 18 Febbraio 2024.

L'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie, che darà il via ufficialmente agli eventi natalizi, è invece in programma venerdì 8 dicembre alle 16.30. A seguire l'inaugurazione del video mapping De Rerum Natura, lo spettacolo Christmas in Lovah, cori sotto l'albero a cura dell'associazione culturale Paro Paro, la parata di Natale delle associazioni sangiovannesi e l'apertura della casa di Babbo Natale curata dal tavolo della partecipazione. Molti, ovviamente, gli appuntamenti tradizionali, tra cui il Concerto di Natale in programma giovedì 14 dicembre, il concerto Gospel for Christmas del 17 dicembre, lo spettacolo The Voice of Victory, la 27' edizione del Toscana Gospel Festival il 19 dicembre. E ancora, i mercatini in piazza e le cene di solidarietà. Si rinnovano anche le iniziative "Regalo sospeso" e "Il Natale alle porte" e si moltiplicano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli come il truccabimbi, la casa di Babbo Natale e la befana.

Dal punto di vista culturale importante la diciassettesima edizione del premio Marco Melani, a cura di Casa Masaccio, che si terrà a Palomar dal 14 al 17 dicembre. Come hanno sottolineato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l'assessore Franchi, il ricco cartellone natalizio è stato allestito in collaborazione con la Pro loco, il Centro Commerciale Naturale, le associazioni di categoria e tantissime realtà associative della città. "Una San Giovanni colorata, vivace vitale accoglierà i propri concittadini e visitatori e li accompagnerà, con iniziative integrate, ad immergersi nella magia, nelle luci e nelle mille suggestioni del Natale - hanno detto - Un programma che punta non solo a valorizzare come merita la festa più importante della nostra tradizione, ma anche a invitare allo shopping presso i nostri esercizi commerciali, senza tuttavia trascurare significative iniziative i solidarietà".