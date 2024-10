Sette eventi a teatro. La stagione di Cavriglia. Jannacci racconta il padre

Da Paolo Jannacci che racconta il padre Enzo ai Flame Parade. Sette appuntamenti tra musica, teatro e cinema in arrivo per la nona edizione della rassegna "Materiali In Scena" al teatro comunale di Cavriglia. Il cartellone è stato presentato da Comune e Materiali Sonori con l’obiettivo di far diventare il Teatro di Cavriglia punto di riferimento per artisti di livello nazionale e per le tante eccellenze che producono cultura in Valdarno. Ricca l’offerta tra proposte originali, anteprime e giovani. Si parte domani alle 21,15 (come per tutti gli spettacoli) con un evento speciale e gratuito: la prima visione del cortometraggio "Backswing", realizzato da due giovani cineasti cavrigliesi, Andrea Gaggiani e Mattia Alamanni: poco più di 15 minuti con Ginevra Bruni protagonista e la colonna sonora dei Revue. Dopo la proiezione seguirà il concerto dei Revue. La rassegna prosegue venerdì 8 novembre col debutto nel Valdarno del Duo Kairos, formato dalla soprano Sofia Repetto e dal pianista Tommaso Gabellini: "Autunno verticale - là dove le nuvole avrebbero un senso" con musiche di Mozart, Schubert, Puccini, Brahms. Il 23 novembre omaggio a Domenico Modugno e Marc Chagall col comico Andrea Kaemmerle: "Blue dipinto" con voce e chitarra di Giulia Pratelli e Luca Guidi. Venerdì 29 Chiara Cappelli e Ilda Fusco proporranno "Helen e Anne - Narrazione a due voci" liberamente ispirato al film "Anna dei miracoli" di Arthur Penn, con la regia di Mirko Angelo Castaldo. Il 6 dicembre entreranno al teatro di Cavriglia l’ironia, il surrealismo, le storie di Enzo Jannacci, raccontate e suonate dal figlio Paolo Jannacci (foto) con il giornalista Enzo Gentile: "Ecco tutto qui - le canzoni e la vita di Enzo Jannacci". Sabato 14 dicembre ancora impegno sociale: Marco Floris e Alessandro Corsi presenteranno "Oltre - io prima me dopo" dalle prose e poesie di Mark Sirolf. La rassegna si conclude il 20 dicembre con un altro evento speciale: Flame Parade. La band valdagnese fra le più interessanti della scena italiana, dopo oltre quaranta concerti in Italia e in Germania col suo recente progetto "Cannibal Dreams", ritorna alla base con un inedito e appassionato "Concerto di Natale". "Siamo orgogliosi quando il Teatro diventa luogo di incontro, scambio e confronto, una sorta di laboratorio di idee – dicono il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e il Vicesindaco Filippo Boni – Ringraziamo Materiali Sonori per la collaborazione che da anni porta avanti con il comune, organizzando eventi di spessore culturale". "Siamo all’edizione 2024 di "Materiali In Scena" e il suo programma conferma gli intenti che il Comune e la Materiali Sonori hanno voluto dare fin dall’inizio, alcuni anni fa: far diventare il Teatro di Cavriglia punto di riferimento per artisti internazionali e anche per le eccellenze che nascono in Valdarno e che, pur essendo proiettate per la loro qualità sul piano nazionale, hanno nel territorio importanti legami creativi" dice Giampiero Bigazzi di Materiali Sonori.

Angela Baldi