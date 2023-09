Sestino: muore sbalzato dal trattore in un ruscello

Arezzo, 27 settembre 2023 – Tragedia nella tarda mattinata di oggi in località Casaccia, nel Comune di Sestino: la vittima è un uomo di 86 anni, C.T. le iniziali, che con molta probabilità è stato sbalzato nel letto di un ruscello dal trattore che stava guidando su un campo e che si è fermato contro una pianta. L’anziano avrebbe battuto con violenza la testa contro i sassi del piccolo corso d’acqua, perdendo la vita sul colpo. A trovarlo privo di vita sono stati i parenti che – non vedendolo rincasare per l’ora di pranzo – si sono preoccupati e lo hanno rinvenuto privo di vita fra l’acqua che scorre nel piccolo torrente. Inutile a quel punto ogni tentativo.