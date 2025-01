Servizio civile: uscito il nuovo bando

Arezzo, 8 gennaio 2025 –Scade il 18 febbraio il nuovo bando del servizio civile universale “Inclusiva- mente 2025 – Percorsi educativi per bambini e adolescenti”.

Si tratta di un progetto Anci a cui ha aderito il Comune di Bibbiena per dare Continuità ad alcuni servizi a carattere sociale. Ci sono due posti disponibili ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e 28 anni. I vincitori del bando saranno impiegati nel settore educazione ed animazione socio- educativa e si occuperanno di attività post-scuola e tutoraggio scolastico.

In particolare accompagnamento di alunni e alunne nello scuolabus, accompagnamento alunni e alunne con disabilità oltre che offrire supporto all’ufficio dei servizi socio-educativi del Comune. Il progetto ha una durata di 12 mesi, strutturato per 25 ore settimanali su 5 giorni ed una paga di 507, 30 euro al mese.

Il bando di selezione e gli elementi essenziali del Progetto Inclusiva-mente 2025 – Percorsi educativi per bambini e adolescenti è consultabile alla pagina: https://ancitoscana.it/inclusiva-mente-2025-percorsi-educativi-per- bambini-e-adolescenti/ Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale).

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Vittoria Valentini, assessora con delega alle politiche giovanili commenta: “Il bando rappresenta una grandissima opportunità per i giovani del territorio nel loro primo approccio al mondo del lavoro.

E’ un progetto importante, inoltre, perché avrà una ricaduta sui progetti sociali in corso. Parliamo di servizi di utilità pubblica che vedono ogni giorno tanti accessi e che ci rendono orgogliosi per quello che stiamo facendo.

Grazie agli uffici competenti e al resto della giunta per la fiducia che mi stanno dando per portare avanti progetti che sostengono i giovani nella loro formazione e ad acquisire delle soft skills importanti”.