Servizio civile della Asl domande ancora aperte. Sono 39 i posti disponibili

C’è ancora tempo per presentare le domande per il bando del servizio civile dell’Asl "Digitali si diventa", in scadenza giovedì 28. Otto giorni a disposizione per partecipare al progetto, 39 i posti disponibili in varie sedi delle tre province. I volontari svolgeranno il ruolo di facilitatori digitali e avranno il compito di incrementare l’autonomia digitale degli utenti con lo scopo di snellire il percorso di presa in carico e consentire agli utenti di poter accedere al alcuni servizi senza recarsi nelle sedi.