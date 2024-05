Servizi educativi per l’infanzia. Aperto il format di iscrizione Aperto il bando per iscrizioni ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dall'Unione dei Comuni a Bibbiena per il 2024-2025. Scadenza domande: 31 maggio 2024. Servizi disponibili per bambini da un anno di età. Bonus regionale "Nidi Gratis" disponibile.