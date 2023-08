Serie D. Possibile un girone con 16 toscane e 2 umbre

Arezzo, 28 agosto 2023 – Nelle settimane scorse, tra le ipotesi che erano emerse nella composizione del girone E di Serie D, c'era quella dell'inserimento di alcune squadre toscane, tra cui Montevarchi, Sangiovannese e Figline in un girone umbro e romagnolo. Le compagini del Granducato sarebbero state divise addirittura in tre raggruppamenti, con il Grosseto, ad esempio, inserito insieme alle sarde. Ma negli ultimi giorni gli scenari sembrano cambiati e c'è l'ipotesi molto concreta che quasi tutte le squadre toscane siano inserite in un unico raggruppamento, a parte quattro di loro che verrebbero collocate nel girone D. Si tratterebbe in questo caso di Prato, Pistoiese, Aglianese e Tau Calcio. Tutte le altre insieme appassionatamente in una serie di sfide di campanile davvero interessanti con ben 16 squadre toscane e 2 umbre.

Montevarchi, Sangiovannese e Figline rigiocherebbero tra l'altro contro avversari di blasone come Livorno e Grosseto, affronterebbero di nuovo sfide tradizionali come quelle con il Poggibonsi e dopo molti anni ritroverebbero il Sansepolcro. Ecco il possibile girone E di Serie D. Aquila Montevarchi, Cenaia, Certaldo, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Orvietana, Pianese, Poggibonsi, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Sansepolcro, Seravezza Pozzi, Trestina.

Insomma, un raggruppamento che sarebbe davvero molto interessante, con diverse sfide di campanile. Oltre alla classicissima Montevarchi-Sangiovannese, tornerebbe anche il derby con il Sansepolcro e sarebbero confermate le partite con avversari di blasone come Grosseto e Livorno. Senza contare i benefici in termini di incassi. Intanto ieri sera, al Brilli Peri, si è tenuta la gara di Coppa Italia tra Aquila e Figline, vinta dai gialloblù per 3-1 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Un antipasto di una sfida che si ripeterà in campionato, dato che la matricola figlinese è tornata dopo molti anni nella quarta serie nazionale. A passare il turno sono stati quindi gli ospiti che dal dischetto sono andati a segno con Bruni, Sabatini e Sesti. Per il Montevarchi unica rete dagli undici metri di Artini. Il Figline affronterà domenica prossima la Sangiovannese. Ottima la cornice di pubblico al Brilli Peri. 600 spettatori in una sera d’agosto.