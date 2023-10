Sergio Tosi all’Artistico. Paesaggi e vedute nella personale

Il Circolo Artistico di Arezzo ospita fino al 10 ottobre la personale di Sergio Tosi, artista nativo di Villa di Baggio e docente di serigrafia presso gli Istituti d’Arte di Caserta, dove si è trasferito nel 1961, e poi di Pistoia e di Arezzo, dopo essere tornato in Toscana nel 1971. Tosi è celebre come pittore, incisore e decoratore. Una vita scandita dai ritmi della pittura è la definizione più adeguata per la sua ricca esperienza artistica. Formatosi a Firenze con grandi maestri, sotto l’egida della lezione di Ardengo Soffici e di Pietro Bugiani, Tosi non ha mai rinnegato la tradizione del passato e ha portato avanti negli anni un linguaggio individuale, ponendosi in contrasto volutamente con molte forme dell’arte contemporanea e dimostrando sempre una capacità di esaltare la potenzialità tecnica della sua pennellata. La mostra aretina, tra paesaggi, vedute e scene di campagna, conferma come Tosi consapevole della funzione educativa dell’arte, rimanga fedele anche negli ultimi lavori, che sono frutto di una sintesi formale evidente, alla simbiosi tra struttura, figura e "passaggi cromatici".

Liletta Fornasari