Serata di beneficenza al Borro per il Meyer. Medici e politici uniti nel sostegno alla ricerca

Nella splendida cornice dell’anfiteatro del Borro, a San Giustino Valdarno, si è svolto il prestigioso Gala Dinner 2025, un appuntamento esclusivo promosso dal Circolo MCL Giuseppe Fanin di Figline e Incisa. L’evento, nato con una finalità benefica, aveva lo scopo di raccogliere fondi destinati alla Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze, con particolare attenzione al reparto di oncoematologia pediatrica.

L’iniziativa ha potuto contare sul supporto di due importanti realtà associative: l’Associazione del Carnevale dei Figli di Bocco e l’Associazione AIS Toscana – Delegazione di Arezzo, entrambe impegnate nella valorizzazione e promozione di progetti solidali. La serata è stata arricchita dalla partecipazione speciale del cantante montevarchino Stefano Sani, che ha saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico attraverso l’interpretazione di alcuni dei suoi più grandi successi.

Tra gli ospiti d’eccezione figuravano importanti esponenti del mondo medico, tra cui la dottoressa Annalisa Tondo, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, e la dottoressa Maura Calvani, responsabile del laboratorio di medicina traslazionale in oncologia pediatrica del Meyer. Nel corso del loro intervento, hanno illustrato ai presenti i traguardi raggiunti finora, evidenziando il ruolo fondamentale della ricerca e dell’innovazione nel migliorare le cure per i piccoli pazienti.

A prendere la parola è stato anche Emanuele Bittarelli, in rappresentanza della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, che ha sottolineato come eventi di questo tipo rappresentino un contributo essenziale per il costante miglioramento delle terapie e delle strutture sanitarie dedicate all’infanzia. Alla serata hanno preso parte anche numerose autorità politiche del territorio. Tutti hanno ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle problematiche sanitarie locali, sottolineando la necessità di un impegno costante e concreto a sostegno del sistema sanitario.