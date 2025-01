Sequetrati giochi contraffatti, controlli anche a Castiglioni

Tocca anche i Comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino l’indagine della Finanza che ha portato al sequestro giocattoli contraffatti e non sicuri e alla denuncia di alcuni responsabili. È stato il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e la Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a mettere in atto un piano straordinario di controlli focalizzato proprio sulla commercializzazione di giocattoli non a norma.

"L’iniziativa – spiegano - realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa tra le due istituzioni, mira a contrastare fenomeni illeciti legati alla vendita di prodotti contraffatti e pericolosi, garantendo la sicurezza dei consumatori finali. Gli interventi sono stati mirati a scoprire e sanzionare attività fraudolente, tutelando così il benessere pubblico".

Eseguito numerosi controlli in vari comuni della Toscana tra cui Sesto Fiorentino, Cortona e Castiglion Fiorentino tra i municipi dell’aretino, Grosseto, Livorno e Prato. Sono stati sequestrati in totale 32.933 giocattoli non conformi alle normative. I prodotti, oltre a non rispettare le leggi in materia di sicurezza, presentavano rischi per la salute dei consumatori. Le violazioni riscontrate riguardano il Codice del Consumo, la legislazione sulla sicurezza dei giocattoli e la compatibilità elettromagnetica.

Sei le persone che sono state denunciate alle autorità competenti di Firenze e Pisa. L’attività è stata eseguita da militari della Guardia di Finanza e da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche avvalendosi dell’apporto del Laboratorio chimico ADM di Livorno, visto che alcuni articoli sono stati sottoposti anche a prove meccaniche (prove di trazione) o chimiche, per verificare la presenza di elementi tossici. I riscontri analitici hanno attestato in diverse occasioni la non conformità del giocattolo.

"L’operazione dimostra l’impegno delle due istituzioni nella lotta alle frodi – confermano ancora le fiamme gialle - con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la trasparenza nei mercati, proteggendo così i consumatori e mantenendo l’integrità degli scambi commerciali".

L’ultimo sequestro di giocattoli contraffatti in terra aretina risale a febbraio 2023 a Poppi che aveva portato al sequestro amministrativo di 824 confezioni, per un totale di oltre 11.000 articoli.

La.Lu.