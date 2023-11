Sephora e Zara cercano personale

In vista del tour de force natalizio le grandi catene del commercio si attrezzano assumendo personale, per gran parte a tempo determinato. Molti posti di lavoro arrivano da Sephora, che a Firenze e Siena ricerca beauty advisor con esperienza in ruoli analoghi, conoscenza dei principali Kpi del commercio, diploma di scuola superiore e buona conoscenza dell’inglese. Ad Arezzo, dove la Città del Natale aprirà i battenti tra pochi giorni (a metà novasmbre) seleziona invece supervisori del negozio, con esperienza di almeno tre o quattro anni, ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente laurea.

Per consultare le posizioni aperte basta cercare sul sito internet della catena di negozio, oppure digitando l’indirizzo web www.inside-sephora.comenitaly. Ovs ricerca magazzinieri a Fucecchio e in tutta la Toscana addetti alle vendite appartenenti alle categorie protette e giovani da formare per la posizione di store manager per i negozi Ovs e Upim. Per candidarsi: careers-ovsgroup.ovs.itjobs.php.

Ad Arezzo anche il marchio Zara cerca personale da inserire nel proprio organigramma aziendale. Nello specifico la ricerca riguarda attualmente una posizione come stagista all’interno del negozio presente nel centro storico della città. Per il negozio di Grosseto un visual merchandiser, mentre a Pisa il gruppo Inditex seleziona addetti alle vendite. Tutti i dettagli sono disponibili all’indirizzo www.inditexcareers.com per maggiori informazioni al riguardo

M.P.