Sentiero 50, la cartina di 800 percorsi in provincia di Arezzo È uscita la cartina del Sentiero 50: 800 percorsi, tutti mantenuti e segnati dal Cai, che tracciano la provincia di Arezzo fino al Trasimeno, compresa la via Romea Germanica e i Cammini. Una preziosa guida per gli appassionati di trekking.