Sentenza Etruria, "Processo celebrato in condizioni non semplici, c'è soddisfazione"

Arezzo, 2 ottobre 2021 - “C'è grande soddisfazione, come sempre quando una sentenza restituisce innanzitutto la dignità ad un uomo che ha sofferto per anni sotto il peso di accuse enormi, anche a causa della gogna mediatica che è stata allestita. In particolare in questo caso la soddisfazione è maggiore perché il processo è stato celebrato in condizioni ambientali non semplici, che potevano indirettamente condizionare la serenità del giudizio. Esprimo grande apprezzamento per un tribunale che è riuscito ad escludere i rumori di fondo e a svolgere il suo lavoro con serenità e autorevolezza”, ha dichiarato l’avvocato David Brunelli, difensore di Giovanni Inghirami nell'ambito del processo sul crac Etruria. Inghirami, ex vicepresidente di Banca Etruria è infatti uno dei 23 assolti nel processo per il fallimento dell’istituto di credito ed era assistito dallo studio legale Brunelli e dall’avvocato Gianpaolo Masserelli.