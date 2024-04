Semplicemente donna: al lavoro per il premio

Sono iniziati i lavori per la XII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna che torna ad occupare il suo tradzionale posto nel programma degli eventi autunnali. La manifestazione, da ormai 12 anni impegnata in una profonda attività di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genereha già messo in calendario la cerimonia di premiazione per venerdì 22 novembre: proprio in prossimità della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad ospitarla, per il sesto anno consecutivo, sarà il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino che diventerà nuovamente la cornice di intensi e commoventi momenti di riflessione e testimonianza. Nel corso della riunione del nuovo e rinnovato Comitato Organizzatore sono state presentate le linee guida e il programma di massima di questa nuova edizione, che avrà un nutrito programma di iniziative collaterali e incontri con gli istituti scolastici del territorio."Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rivolgerci ai giovani, a coloro che sono le colonne portanti della nostra società e che saranno le donne e gli uomini del prossimo futuro a cui dobbiamo affidare una società in grado di recuperare valori fondamentali – dichiarano Angelo Morelli (nella foto)e Chiara Fatai, organizzatori e ideatori della manifestazione – Già nell’edizione 2023, abbiamo voluto ampliare il nostro raggio di azione raggiungendo tutte le vallate aretine con il coinvolgimento di quindici istituti superiori e proseguendo con il concorso dal titolo "Giù le mani, il diritto di contare "che è giunto alla terza edizione. La profondità dei lavori pervenuti ed esaminati, che saranno premiati il 9 maggio in occasione della consegna di dieci borse di studio, ce lo ha confermato."