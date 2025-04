Sei personaggi in cerca di Arturo: Uberto Kovacevich in scena

Sabato sera a teatro. Alle 21.15 al Teatro di Laterina, Uberto Kovacevich in Sei personaggi in cerca di Arturo, spettacolo ideato e interpretato da Uberto Kovacevich affiancato da Amina Kovacevich. Lo spettacolo dai risvolti esilaranti racconta di Veronica, proprietaria di Tele Ganza, una piccola televisione privata; Veronica è disperata, perché tutti i suoi collaboratori l’hanno abbandonata e, a dieci minuti dalle dirette, si ritrova completamente sola. È nel bel mezzo di questa drammatica situazione che si fa avanti Arturo, l’addetto alle pulizie, il quale dice di avere dei trascorsi artici e di poter, camuffato a dovere, interpretare lui stesso i ruoli dei vari ospiti delle numerose rubriche, che stanno per iniziare. Sarà vero quello che racconta l’uomo, o sotto l’aspetto del mite inserviente si nasconde un incallito millantatore? Questo Veronica lo scoprirà presto, anzi prestissimo… comincia la diretta e il divertimento.

Alle 21 al teatro di Anghiari c’è Padam Padam concerto spettacolo ispirato alla figura di Edith Piaf di e con Adele Tirante alla fisarmonica e la chitarra di Giovanni Belia. "Padam" è il nome con cui anticamente di parigini chiamavano la loro città. Padam Padam è il titolo di una celebre canzone cantata da Edith Piaf, il passerotto dall’ugola d’oro, che in questo brano esprime la vorticosa e ossessiva commedia dell’Amore, che come il suono di un’orchestra imprigionato nella sua memoria, "prima o poi la farà diventare folle". È proprio il tema dell’Amore in questa interprete e nella sua epoca, che Adele Tirante porta sulla scena, attraverso parole liberamente tratte dalla biografia scritta dalla sorella Simone Berteaut, da Prevert e da Jean Coctau. E naturalmente attraverso le canzoni del repertorio dell’immortale cantante francese, che Adele fa rivivere.

Stasera alle 21:15 al teatro di Bucine va in scena Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto con la compagnia Fondamenta Zero, giovanissima formazione che si interroga sulla relazione fra memoria, ricordo, identità.