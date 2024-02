Sedi Asl, via alle grandi manovre. Ecco gli uffici trasferiti all’ex Eutelia

Tutto pronto per la rivoluzione della sanità aretina. Un intervento oltre un milione di euro che incrocia un puzzle di trasferimenti calibrati su tre sedi: via Curtatone, via XXV Aprile e clinica San Giuseppe.

Inizia giovedì il programma di spostamenti dovuto alla necessità di interventi di ristrutturazione dell’immobile in via Guadagnoli, designata dai progetti di Pnrr, quale una delle due strutture Hub della Casa di Comunità. Il primo trasferimento in programma è quello che riguarda gli uffici del Centro direzionale Asl che dalla palazzina di via Curtatone 54, passeranno alla struttura di via Calamandrei 173, nelll’ex palazzo Eutelia.

I trasferimenti programmati, necessari per liberare gli spazi per i servizi socio sanitari e migliorarne l’accessibilità, inizieranno per settori e dureranno tre giorni, protraendosi fino a lunedì 26.

Rimarranno, invece, nella sede di via Curtatone l’ufficio Urp relazioni con il pubblico (al piano terra), l’area prenotazioni e pagamento prestazioni, il dipartimento Cts del territorio. I servizi presenti nella palazzina accanto, al numero 56 di via Curtatone, invece, non saranno interessati dal trasloco: pertanto rimangono nella palazzina ex maternità la Medicina legale (invalidità e patenti) e i servizi di Ufsma e Ufsmia e tutti gli altri uffici presenti nella struttura.

Il trasferimento degli uffici del Centro direzionale ne rendono possibili altri; negli spazi lasciati liberi in via Curtatone trasloca infatti, dal Pionta, il dipartimento tecnico, e da via Guadagnoli la direzione zona distretto aretina, le cure primarie insieme al servizio sociale distrettuale.

Passano invece da via Guadagnoli alla ex clinica San Giuseppe i servizi odontoiatrici e la guardia medica. Infine in via XXV Aprile traslocherà la salute mentale che avrà una sede unica dopo l’inagibilità di via Guido Monaco e l’assistenza domiciliare infermieristica il cui trasferimento da via Guadagnoli si completa in vista dei lavori del Pnrr. Interventi, questi, che riguarderanno i prossimi mesi.

"Le scelte fatte per i trasferimenti dei servizi - ha spiegato il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso - hanno messo al centro l’interesse dei cittadini. La direzione ha deciso di sacrificare gli uffici amministrativi, che si sposteranno da via Curtatone verso via Calamandrei, per garantire centralità ed equità ai cittadini che vedranno nell’edificio di via Curtatone riuniti i servizi territoriali che ora si trovano in via Guadagnoli ed in via XXV Aprile".

Il manager della Asl mette in fila le motivazioni che "sono molteplici: accorpare il maggior numero di servizi per ridurre gli spostamenti dei cittadini; favorire la massima integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso la loro contiguità fisica e la vicinanza tra gli stessi; rendere massima la visibilità dei servizi sanitari e sociali del territorio, riducendo la frammentazione delle attività; favorire una logica di Governo di alcune attività che necessitano di osservazioni ravvicinate e frequenti per valutarne efficacemente la domanda e l’offerta".