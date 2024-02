Secondo ponte sul Tevere all’atto finale

SANSEPOLCRO

Per il secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro è iniziato l’atto conclusivo. Una volta a posto l’impalcato con accanto la pista ciclabile, non rimane altro da fare che il completamento della viabilità di collegamento con la circonvallazione di via Bartolomeo della Gatta, sul versante del centro. Si tratta, in pratica, di allargare la sede stradale del segmento di via dei Banchetti che dalla rotatoria della bretella arriva fino all’intersezione con il ponte della E45; un tratto lungo circa 800 metri, che è sempre esistito ma che ora si rivela troppo stretto per le nuove esigenze del traffico che sorgeranno dopo l’entrata in funzione della nuova direttrice. Dopo la pubblicazione dell’avviso del bando, siamo adesso nel periodo in cui le ditte interessate proporranno le loro offerte, poi verrà stilata la graduatoria con l’aggiudicazione della gara. Un’operazione dell’importo di un milione e mezzo di euro, suddivisa in due stralci di 535mila, ai quali vanno aggiunti 120mila euro di opere realizzate da Nuove Acque con assieme il risanamento delle fognature. Il nuovo pezzo di strada sarà rettilineo con un paio di semicurve e ogni corsia avrà la larghezza di 3 metri e 25 centimetri, ma vi saranno anche un metro di banchina e la pista ciclabile sul lato di destra per chi si dirige verso la zona industriale, mentre sull’altro lato è previsto un marciapiede. "Finalmente ci siamo – ha commentato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi (nella foto) – e una volta che il cantiere sarà allestito occorrerà poco tempo per realizzare gli interventi, quindi è ragionevole ipotizzare che, salvo imprevisti, prima della fine dell’estate si arriverà alla tanto attesa inaugurazione".