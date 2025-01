Se inizia il derby tra le grandi incompiute

Era ed è destinata a rimanere un’incompiuta. Dovrebbe attraversare l’Italia collegando il Tirreno all’Adriatico e non per caso si chiama Due Mari. E invece procede a singhiozzo: praticamente completato il tratto da Grosseto a Siena mentre l’intoppo grava su Arezzo, un nodo scorsoio che impedisce da anni all’arteria di decollare. Si va senza un vero progetto: un troncone di una quindicina di chilometri giace tra la località San Zeno e il casello autostradale di Monte San Savino; in frazione Olmo il collo di bottiglia prima di 12 chilometri tra Palazzo del Pero e Le Ville Monterchi. Ma se ora la concorrenza alla Due Mari la fa un’altra grande incompiuta come il Ponte sullo Stretto, siamo al derby dei sogni impossibili.