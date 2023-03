Scuole, “Sarà un’estate ricca di lavori e opportunità”

Lucia tanti, vicesindaco di Arezzo

Arezzo, 16 marzo 2023 – "È appena terminata una riunione operativa con l'assessore Casi per gli interventi nelle scuole aretine”, spiega la vicesindaco Lucia Tanti.

"Dalla Vasari alla Rodari, da Sitorni alla Bruni, da Pescaiola a Pallanca passando per l'Orciolaia e Pratantico e non solo: sarà una estate a tutto ritmo per garantire strutture educative e scolastiche sempre più belle ed efficienti.

Intorno alla metà di maggio le famiglie potranno scegliere le attività estive così da avere servizi sempre più efficaci e diffusi e dare opportunità a ragazzi e famiglie.

Ovviamente procedono con gran lena i lavori di progettazione per il nido Colombo e la nuova scuola Cesalpino: interventi la cui somma si avvicina ai 10 milioni di euro".