Piandiscò. Musica d’autore in...macelleria

Arezzo, 14 maggio 2025 – Un viaggio nel cuore più autentico della musica americana attende il pubblico domenica 18 maggio a Piandiscò. A partire dalle ore 17.00, l'antica Macelleria Buccianti Giulio si trasformerà ancora una volta in un suggestivo palcoscenico per un nuovo appuntamento con il “rock in bottega”, una delle tappe più attese della ventunesima edizione del Festival Orientoccidente. A rendere unica questa anteprima saranno due straordinari protagonisti della scena musicale internazionale: la folksinger Alice Howe e il leggendario Freebo, al secolo Daniel Friedberg, vera e propria icona del folk, del rock e del blues. L’evento è reso possibile grazie alla passione e all'entusiasmo di Gianni Buccianti – per tutti Johnny The Butcher – che da anni apre le porte della sua macelleria alla musica d’autore. Freebo è un nome che non ha bisogno di presentazioni.

Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, è stato per un decennio il bassista di Bonnie Raitt e ha collaborato con artisti del calibro di Ringo Starr, Neil Young, Willy DeVille, Crosby, Stills & Nash, John Mayall, Dr. John e Maria Muldaur. Apprezzato tanto come musicista quanto come cantautore, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è apparso in celebri programmi televisivi statunitensi come Saturday Night Live, The Muppet Show e The Midnight Special. Ha inoltre calcato il palco con band leggendarie come la Spinal Tap e la Edison Electric Band.

Accanto a lui, Alice Howe si impone come una delle voci più autentiche e promettenti del folk contemporaneo. Originaria di Newton, nel Massachusetts, ha iniziato a scrivere canzoni fin da giovanissima, trasferendosi poi a Los Angeles per dedicarsi completamente alla musica. La sua scrittura profonda e la sua voce naturale richiamano l’epoca d’oro del folk e del blues, in uno stile che rifugge ogni artificio per abbracciare la sincerità della tradizione ‘roots’. Il suo primo album Visions, prodotto da Freebo e registrato a Bakersfield, mescola brani originali a riletture di grandi classici, mentre il recente Circumstance, sempre prodotto da Freebo, è nato tra le mura storiche dei Fame Studios di Muscle Shoals, in Alabama, luogo sacro della musica soul e rhythm & blues, dove artisti come Etta James e Wilson Pickett hanno inciso dischi memorabili.

Ad aprire il concerto sarà The Hani, amatissima formazione valdarnese, nota per il suo suono travolgente ispirato alla tradizione musicale irlandese, che anche quest’anno scalderà il pubblico con la sua energia. Un evento imperdibile, dunque, che unisce l’intimità di uno spazio unico come la Macelleria Buccianti con l’altissima qualità musicale di interpreti internazionali: un perfetto esempio dello spirito di Orientoccidente, dove la cultura si incontra con i luoghi della memoria e della vita quotidiana.