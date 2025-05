Eventi in città: le modifiche al traffico e alla sosta di domenica

Arezzo, 14 maggio 2025 – Domenica 18 maggio, in occasione del 11° Raduno degli ex appartenenti al 225° RGT di Fanteria Arezzo, dalle 7 alle 12:30 sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga la circolazione in piazzetta Giorgio Gaber, luogo dove si svolgerà l’evento.

Dalle ore 09:50 alle ore 10:20 durante le sfilate dei partecipanti al raduno, è temporaneamente interrotta la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, nelle seguenti strade in piazza Fanfani (partenza), via Petrarca, piazza Guido Monaco, via Petrarca, piazza Fanfani (arrivo).

Nello stesso giorno, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, per la manifestazione “Cavalli in città” sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli autorizzati, ma ad eccezione di quelli degli organizzatori e quelli utilizzati per il trasporto degli animali, in via Francesco Redi nell’area sterrata adiacente al campo di calcio di “Villa Severi” e in ambo i lati della porzione dell'area di parcheggio a servizio del parco pubblico ubicata a destra rispetto all'ingresso; dalle ore 08:30 e fino al completamento della passeggiata a cavallo, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, è temporaneamente interrotta la circolazione veicolare nel seguente percorso: loc. San Firenze, loc. Stoppe d'Arca, via Anconetana, via Signorini, via Calò, via F. Redi, parco di Villa Severi – ripartenza alle ore 09:30 percorrendo via F. Redi, via Fonte Veneziana, attraversamento dell'intersezione semaforica in direzione di borgo Santa Croce, piazza Porta Crucifera, via Colcitrone, via Pescioni, via G. Mazzini, via Cavour, attraversamento di piazza San Francesco per proseguire su via Cavour fino a Canto alla Croce, via San Lorentino, via Leone Leoni, via Porta Buia, via Garibaldi, via Guido Monaco, piazza Guido Monaco, via G. Monaco (lato piazzale della Repubblica), via Spinello, corso Italia, via Crispi, viale Giotto, parco Pertini, viale Giotto, via Crispi, via Guadagnoli, via delle Gagliarde, p.zza San Giusto, via Garibaldi, attraversamento di piazza Sant'Agostino, corso Italia, via Seteria, piazza Grande, via G. Vasari, via dei Pileati, via dell'Orto, piazza della Libertà, via Ricasoli, viale Buozzi, parco “il Prato”, ripartenza prevista alle ore 12:00 percorrendo viale B. Buozzi, via A. da Sangallo, via Fonte Veneziana, via F. Redi (arrivo del gruppo di cavalli e cavalieri di Villa Severi), via Calò, via Signorini, via Anconetana, loc. Matrignano, loc. Stoppe d'Arca, loc. San Firenze. Ad Indicatore, per lo svolgimento del mercatino CALCIT, dalle ore 06:00 alle ore 21:00, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga nell'area della zona “D” compresa tra i civici 29, 36/3, 36/7 e 32 (area evidenziata in giallo nella seguente planimetria e meglio delimitata dalla segnaletica provvisoria posizionata in loco).

Nello stesso giorno ed orario i veicoli che percorrono le strade che adducono all'area interdetta al transito hanno l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale provvisoria posta in loco per la deviazione dei flussi di traffico. Sempre domenica, in occasione di Saione Mob, nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Curatone e via Leon Battista Alberti e nelle strade che vi si immettono, sono istituiti i seguenti obblighi e divieti; dalle ore 06:00 alle ore 22:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in ambo i lati delle seguenti strade: via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Leon Battista Alberti e via Curtatone); via Francesco Rismondo (compresa la piazza adibita a parcheggio); p.zza Saione; via Guelfa; via Archiano; via Trasimeno (tratto compreso tra via E. Vezzosi e p.zza Saione); via Fabio Filzi; via Nazario Sauro. Dalle ore 06:00 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito dei veicoli in: via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Leon Battista Alberti e via Curtatone); via Francesco Rismondo (compresa la piazza adibita a parcheggio); p.zza Saione; via Guelfa; via Archiano (tratto compreso tra via Ticino e via Guelfa); via Trasimeno (tratto compreso tra via E. Vezzosi e p.zza Saione). Nelle strade limitrofe, nei medesimi orari, vengono adottate le seguenti modifiche alla circolazione: i veicoli che percorrono via Leon Battista Alberti, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Vittorio Veneto, possono proseguire la marcia a diritto (in direzione di via Piave) oppure a sinistra (in direzione del sottopassaggio ferroviario); i veicoli che percorrono via Vittorio Veneto in direzione centro città, giunti all'altezza all'intersezione con via Curtatone, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli che percorrono via Masaccio, giunti all'altezza delle intersezioni con via Rismondo e con via Fabio Filzi hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto.

E' comunque consentito l'accesso dei residenti e dei fruitori gli accessi laterali in via F. Filzi. I veicoli che percorrono via Arno, giunti all'altezza dell'intersezione con via Archiano, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto ad eccezione di quelli diretti verso l'autorimessa di piazza Gori e Zucchi; il tratto di via Archiano compreso tra via Ticino e via Arno è disciplinato a doppio senso di circolazione; i veicoli che percorrono via Ticino, giunti all'altezza dell'intersezione con via Archiano, hanno l'obbligo di svoltare a destra in direzione di via Arno e l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito per immettersi in quest'ultima; è invertito il senso di marcia del tratto di via Trasimeno compreso tra via E. Vezzosi e via Piave/via M. Cesti in detta direzione di marcia; i veicoli che percorrono via E. Vezzosi, giunti all'altezza dell'intersezione con via Trasimeno, hanno l'obbligo di svoltare a destra; i veicoli che percorrono via Piave, giunti all'altezza dell'intersezione con via Trasimeno hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto o di svoltare a sinistra; i veicoli che percorrono via M. Cesti, giunti all'altezza dell'intersezione con via Trasimeno, hanno l'obbligo di svoltare a destra; i veicoli che percorrono via Monte Grappa e via N. Sauro in direzione di via Trasimeno, hanno l'obbligo di seguire le indicazioni della segnaletica stradale posta in loco.