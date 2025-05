“Chinese Bridge Competition”, ottimi risultati per gli studenti dell’Aula Confucio di Arezzo

Arezzo,14 maggio 2025 – Risultati eccellenti per l’Aula Confucio di Arezzo dell’Università di Siena.

Due studenti, Camilla Giannini e Gabriele Usuelli, studenti di lingua cinese del corso di Laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa, ottengono prestigiosi riconoscimenti al concorso internazionale “Chinese Bridge Competition” per studenti universitari.

L’evento, organizzato dall’Ambasciata cinese in Italia e dall’Istituto Confucio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha visto la partecipazione per questa ventiquattresima edizione l’8 e 9 maggio all’Eco Teatro di Milano, di diciotto studenti provenienti da nove università italiane e sanmarinesi.

La gara prevedeva quattro prove: test scritto di lingua, discorso a tema (“Una sola famiglia sotto il cielo”), domande improvvisate e una prova di abilità artistica. I partecipanti hanno raccontato le loro esperienze personali con la lingua e la cultura cinese e si sono esibiti in performance di calligrafia, danza, cerimonia del tè, arti marziali e altro.

Camilla Giannini e Gabriele Usuelli hanno entrambi ricevuto il Premio di Eccellenza, confermando il livello linguistico e culturale in cinese raggiunto dagli studenti dell’ateneo senese. Camilla Giannini ha inoltre vinto il premio per la miglior prova artistica grazie a una performance di kung fu con ventaglio, che ha colpito sia la giuria che il pubblico.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti diversi ospiti di rilievo, tra cui Li Yang dell’Ufficio Educazione dell’Ambasciata cinese, Edilio Mazzoleni dell’Ufficio cooperazione internazionale dell’Università Cattolica e Elisa Maria Giunipero, direttrice dell’Istituto Confucio di Milano. I relatori hanno sottolineato l’importanza del concorso come piattaforma non solo linguistica, ma anche culturale e diplomatica.