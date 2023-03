SCUOLA PRIMARIA "MOCHI" LEVANELLA - MONTEVARCHI

Sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità; ci siamo chiesti quindi cosa voglia dire Sostenibilità o Sviluppo Sostenibile. Lo sviluppo è sostenibile quando migliora la vita delle persone senza causare danni all’ambiente e alle risorse naturali della Terra. Può sembrare un obiettivo difficile da realizzare ma la sua realizzazione è molto più semplice di quanto si possa pensare, basta utilizzare l’elemento più prezioso che la natura ci ha donato: il Sole.

Questa stella è stata all’origine della vita sulla Terra e la sua importanza era stata già intuita dalle prime civiltà della storia che, pur non avendo conoscenze scientifiche, avevano capito la centralità che aveva nelle loro vite tanto da venerarlo ed elevarlo a divinità, come fecero gli Egizi. Il Sole è quindi la fonte di energia più importante per la vita della Terra e sulla Terra. L’energia accompagna ogni giorno la vita di tutti noi; la utilizziamo in qualsiasi momento per illuminare le nostre case, per cucinare, per riscaldarci, per produrre oggetti.

Tutto questo lo si può fare anche ricorrendo ai raggi solari che tra le altre funzioni agiscono per regolare il “Ciclo dell’acqua” e le conseguenti condizioni metereologiche: pioggia, grandine e neve. Il Sole è anche il motore della fotosintesi clorofilliana che permette alle piante di assorbire anidride carbonica durante il giorno e restituire l’ossigeno fondamentale per la nostra vita.

Per queste funzioni e per la sua inesauribilità l’uomo sta ripartendo per proteggere il pianeta imparando a produrre energia pulita e rinnovabile. Gli studiosi sono alla ricerca di soluzioni per far fronte al fabbisogno energetico senza ricorrere a fonti inquinanti come petrolio e gas. L’energia “ecologica” proveniente dai raggi solari può essere trasformata in energia elettrica o termica senza usare combustibili, pertanto è un’energia pulita e non inquinante, il che vuol dire, ad impatto zero e con una disponibilità illimitata.

Non tutti sanno che la quantità di radiazioni che penetra dall’atmosfera è enorme, potrebbe coprire 10 mila volte il fabbisogno energetico di tutto il mondo. L’agenda 2030 all’obiettivo 7 si propone di rendere l’energia accessibile a tutti, di aumentare la quota di energie rinnovabili nonché sviluppare e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni.

L’energia sostenibile ricavabile dal Sole permetterà di trasformare il pianeta in un luogo vivibile per tutti e da consegnare sano e pulito alle future generazioni.