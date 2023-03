SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI - ISTITUTO MAGIOTTI - MONTEVARCHI

Voi fate la raccolta differenziata? Noi ci siamo posti ed abbiamo posto questa domanda ad alcuni cittadini montevarchini. In seguito alla nostra inchiesta, abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone intervistate, il 54%, ricicla tutti i giorni e in maniera corretta, differenziando ogni rifiuto. Il 30% invece ha dichiarato di riciclare ma in maniera saltuaria ed incompleta. Infine, la restante parte, il 16%, dice di non effettuare la differenziazione degli scarti.

Coloro che riciclano in maniera precisa e quotidiana riferiscono che è importante farlo per vivere in un mondo eco-sostenibile e per salvaguardare la salute di ogni ecosistema. Tra le dichiarazioni che abbiamo raccolto c’è chi dice che è importante farlo per il mondo che vogliamo lasciare alle generazioni future e per la collettività, per ridurre il consumo di materie prime, dell’utilizzo di energia e della formazione dei gas serra e infine per sostenere l’ambiente ed avere meno rifiuti da smaltire.

Fare la raccolta differenziata, inoltre, serve per evitare che aumentino le discariche, cosicché non si inquina il territorio. Alcuni cittadini inoltre affermano che serve per ottenere oggetti riciclati e a loro volta riciclabili, tutto ciò è importantissimo per tenere pulito l’ambiente e per salvaguardare la nostra salute.

Tra gli intervistati c’è chi lavora in ditte specializzate nella lavorazione del legno e dichiara che in falegnameria si producono tanti scarti ed è importante che questi materiali abbiano nuova vita: creare nuovi prodotti senza sfruttare le materie prime.

All’opposto di queste buone abitudini, c’è invece una percentuale di persone che non realizzano la differenziazione dei rifiuti per diversi motivi: c’è chi non ha voglia, chi non ha spazi adatti a casa avendo un’abitazione piccola e chi non ha interesse a farlo. Alcuni, invece, riferiscono che non fanno la raccolta differenziata per mancanza di tempo o mancanza di informazioni su come si fa e sui benefici della raccolta.

C’è infine chi la raccolta la effettua ma saltuariamente, dichiarando che spesso i cassonetti sono pieni ed è impossibile lasciare i sacchetti di pattume. Tanti si rendono conto dell’impatto positivo che la raccolta avrebbe sull’ambiente, ma qualcuno, ad esempio, afferma che non tutti in famiglia la fanno in maniera corretta, oppure che è incompleta perché i bidoni sono distanti dalla loro abitazione, chi invece per pigrizia o superficialità. Qualcuno specifica che, se in casa riesce a differenziare in maniera precisa, in ufficio non sempre è possibile perché spesso mancano gli appositi contenitori.