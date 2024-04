Scuola pastori e ambiente. Oltre 21 milioni investiti per le aziende del Parco

Oltre 21 milioni di euro da finanziamento europeo portati sul territorio in 20 anni del progetto Life. E’ questo uno degli obiettivi più importanti centrati da Dream Italia, una cooperativa specializzata in sviluppo sostenibile con sede a Pratovecchio e Pistoia, che festeggia insieme ai suoi 190 dipendenti (di cui 48 in Casentino) i 45 anni di attività. Il progetto più famoso nell’ambito Life è quello della scuola per pastori, che cerca di rilanciare questo antico mestiere e che ha dato un importante supporto alle aziende presenti nel Parco delle Foreste Casentinesi, ma tanti altri ne sono stati fatti. Life Go Pro For a tutela della biodiversità, Life per gli anfibi sulla conservazione dei loro habitat in Casentino, Life Granatha per la difesa delle praterie del Pratomagno, Life Esc 360 che riguarda un progetto per i giovani finalizzato a monitoraggio degli habitat di conservazione, Life Systemic su Alpe Catenaia. E poi Life Olivares su oliveti del Casentino e della Toscana. E adesso anche Life Reliefe che è un progetto Erasmus+ sulla bioeconomia che verrà fatto anche Casentino. I soci della cooperativa sono 40, i dipendenti e collaboratori 190 e 544 commesse attive. Dream opera in tutta Italia e all’estero.

A traghettare nel nuovo percorso la compagine cooperativa socia di Legacoop, è la presidente Lilia Orlandi: "Già dai primi anni Dream ha promosso percorsi con l’obiettivo di unire la tutela dell’ambiente con le caratteristiche delle economie di mercato. Il paradigma della Green Economy, per la nostra cooperativa, è sempre stato un orizzonte di senso sul quale armonizzare percorsi e progetti". Diverse sono le attività in cui è attualmente impegnata Dream: dalla promozione dello sviluppo rurale all’ingegneria per il territorio, con i settori di intervento che vanno dalla difesa del suolo alla pianificazione urbanistica, dalla valorizzazione delle risorse naturali e forestali, la gestione sostenibile di ambienti naturali e fauna. La cooperativa ha contribuito alla redazione dei Piani di gestione forestale della Regione Toscana. Con Life, un programma di investimento europeo sul campo ambientale, Dream ha lavorato in particolare sulla conservazione degli ambienti naturali seguendo 20 progetti in 20 anni con un investimento globale di 36 milioni di euro che ha portato sui territori ben 21 milioni e 600 mila euro. Altro campo d’azione sul quale la cooperativa ha investito, è quello contro gli incendi boschivi con più di 9mila i corsi svolti e 75mila addetti formati. La nuova sfida è quella dei cambiamenti climatici e con questi la messa in sicurezza del territorio e lo sviluppo di un’agricoltura resiliente. Altro settore su cui opera è quello dei crediti di carbonio. Dream Italia ha al suo interno l’ambasciatrice italiana della Resilienza dei progetti europei ResAlliance, Mariasole Galfrè, giovane ricercatrice che lavora nella sede di Pratovecchio.