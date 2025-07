In Valdarno arrivano i “Ristoranti di Comunità”. Domani si parte a Faella

Arezzo, 03 luglio 2025 – I “Ristoranti di Comunità” sono un'iniziativa promossa dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino e finanziata dal PNNR. Un progetto ambizioso e profondamente radicato nel territorio, che si propone non solo di offrire un pasto caldo a chi ne ha bisogno, ma anche di costruire legami e ridare dignità attraverso la condivisione, la cura e l’accoglienza. Pensati non come semplici mense ma come veri e propri spazi comunitari, questi ristoranti offrono ambienti curati, accoglienti e familiari, dove chi si trova in difficoltà può non solo mangiare, ma anche sentirsi accolto, riconosciuto, parte di una comunità. I pasti vengono preparati utilizzando materie prime provenienti da filiere corte e da pratiche agroecologiche locali, a testimonianza di un’attenzione anche alla sostenibilità ambientale e al supporto dell’economia locale. Tre le sedi individuate per il servizio c’è anche il comune di Castelfranco Piandiscò. I pasti verranno serviti a Faella tutti i venerdì negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia locale.

“Siamo veramente molto orgogliosi e soddisfatti di questo Ristorante di comunità che verrà inaugurato nel nostro territorio domani a Faella - ha detto il sindaco Michele Rossi -. C’è sempre più bisogno di sociale, c’è sempre più bisogno di solidarietà.Non è solo un problema economico, ma anche di relazioni e di stare insieme alle persone. Il Ristorante di comunità vuole andare proprio a coprire queste diverse esigenze, sia relazionali sia economiche.L'amministrazione comunale è veramente orgogliosa di questo. Voglio ringraziare le associazioni che hanno reso possibile ciò, perché chiaramente si opera soltanto avendo una rete di soggetti, l’amministrazione pubblica da un lato e le organizzazioni di volontariato dall’altro, perché altrimenti noi non riusceremmo a fare tutto quello che facciamo per il sociale e per il nostro territorio”.

“Domani dalle 12:30 - ha aggiunto l'assessore Orietta Gagliardi - il Ristorante di Comunità sarà aperto tutti i venerdì. Grazie alla disponibilità della Parrocchia abbiamo avuto la possibilità di averlo nei loro locali proprio lato giardino. Importante è stata la rete con le associazioni di volontariato presenti nel territorio, Auser, Misericordia e la Caritas parrocchiale che insieme hanno dato vita a questo