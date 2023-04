SCUOLA MEDIA CESALPINO - AREZZO

Venerdì 31 marzo tutte le classi seconde e terze della nostra scuola si sono ritrovate allo Stadio di Atletica di Arezzo per una giornata di attività sportiva, con gare maschili e femminili di velocità (80m), lancio del vortex e salto in lungo. Nell’aria si sentivano l’euforia per una giornata diversa, fuori dalle aule scolastiche, ma anche il timore di non essere all’altezza, per quelli che avrebbero gareggiato. La partecipazione degli alunni è stata volontaria: le insegnanti di educazione fisica si sono limitate a consigliare la disciplina più adatta. Arrivati al dunque l’emozione si è presentata in tutta la sua forza: alcuni ne hanno ricavato una carica positiva, altri si erano quasi convinti a non voler più partecipare.

"E se cado, correndo, e faccio una figuraccia davanti a tutta la scuola? E se faccio dei lanci nulli e poi mi prendono in giro?" Qui è stato fondamentale il sostegno delle professoresse Milanini, Vellutini e Chiarini, che ci hanno spronati garantendoci che ci saremmo comunque divertiti. Così è stato: una volta scesi in campo la paura è svanita e ci siamo ritrovati concentrati e pronti a gareggiare.

Molti di noi affrontavano per la prima volta delle prove di atletica nel loro contesto e il supporto delle insegnanti è stato fondamentale per superare alcune difficoltà tecniche, come il posizionamento sui blocchi di partenza o il conteggio dei passi per il salto in lungo.

È stato bello confrontarsi sportivamente con noi stessi e con gli altri, anche con gli alunni con cui non ci capita di interagire quasi mai.

Qualcuno si è reso conto del fatto che la sua gara di corsa non è stata delle migliori perché ha sbagliato la partenza. Per alcuni è stata l’occasione per apprezzare le capacità fisiche e tecniche degli altri, che in qualche caso hanno riportato risultati notevoli (ad esempio, nella gara del vortex maschile è stata raggiunta la distanza di ben 50,7 m).

Anche partecipare dalla tribuna è stato divertente: fare il tifo gli uni per gli altri ci ha fatto sentire parte di un gruppo, uniti nello sport. Chi ha gareggiato (parola del vincitore della gara di salto in lungo!) sostiene che proprio grazie al sostegno dei compagni è riuscito a dare il meglio di sé.

Al termine delle gare si è svolta la premiazione degli alunni vincitori. Tutti, poi, sono scesi all’interno della pista. Allora tanti che all’inizio avevano scelto di non gareggiare non hanno più resistito e hanno voluto provare anche loro l’emozione di correre partendo dai blocchi di partenza. Anche questa è la magia dello sport!