Screening gratuiti. Ecco le date

Screening rivolti alle donne oltre i 50 anni che negli ultimi cinque anni non hanno aderito a nessuna campagna di prevenzione, saltando controlli ed esami. Il progetto è stato avviato dalla Zona distretto dell’Asl Toscana sud est insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e in sinergia con l’ospedale di Bibbiena. Col progetto Tuscany Health Ecosystem Spoke 10 "Population Health" in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, finalizzato al recupero delle persone che non hanno aderito agli screening, sono partite quasi 200 lettere a donne tra i 50 ed i 64 anni con screening Hpv in scadenza tra gennaio e maggio. Le sedute si terranno il 4, 11, 18 e 25 febbraio e saranno riservate a chi deve effettuare sia Hpv che mammografia.