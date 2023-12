Scontro tra auto. Persone ferite. Traffico in tilt

Un sabato di grande traffico quello di ieri. Reso ancora più caotico dal ponte dell’Immacolata che ha portato per le strade appena fuori il centro della città anche tanti mezzi arrivati per visitare il grande evento di Natale. Poco prima della rotatatoria della Setteponti due auto che provenivano dalla Casentinese esattamente in via Turati si sono scontrate. L’incidente è accaduto a metà pomeriggio. Le persone sui veicoli hanno riportato solo lievi ferite: Sul sul posto sono arrivati mezzi

di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. Il traffico su quella strada è sempre sostenuto ma ieri lo era molto di più. Così è bastato un incidente per mamdare in tilt l’arteria che collega l’anello esterno della città.