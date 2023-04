Scomparso da due giorni, frenetiche ricerche di un ottantenne in provincia di Arezzo

Arezzo, 17 aprile 2023 – Sono iniziate le ricerche di Bruno Albiani, l’uomo di 83 anni che sabato sera ha parcheggiato nei pressi del cimitero della Chiassa Superiore e poi si è messo in cerca di asparagi. Lo ha probabilmente sorpreso un acquazzone e gli ha fatto perdere l’orientamento. L’uomo si è messo in contatto con la figlia tramite cellulare cercando di localizzare la sua posizione. Ma dopo un po’ lo smartphone non ha più risposto e da allora diverse squadre di soccorritori hanno iniziato le ricerche.

Secondo quanto emerge, l’uomo sarebbe uscito alle 18 di casa. Poco più tardi si sarebbe messo in contatto telefonico con la figlia. Poche parole ma sufficienti, a quanto pare, a far scattare l’allarme. La donna ha chiamato i numeri di emergenza e poche ore dopo diversi uomini si sono messi all’opera. Le ricerche sono state immediatamente avviate dai vigili del fuoco di Arezzo ai quali si sono aggiunti i volontari de La Racchetta.

Perlustrazioni a tappeto sono andati avanti per tutta la notte con l’ausilio di strumentazioni specifiche pr ritrovare Albiani. Ogni ora che passa diventano sempre più complicate le ricerche di una persona che ha superato gli 80 anni.

Ci vorrebbero cento trasmissioni di “Chi l’ha visto?” perché i numeri sono imponenti: circa 1600 persone spariscono ogni mese in Italia; ma per fortuna la stragrande maggioranza viene ritrovata. E però per circa un terzo degli scomparsi non se ne sa più nulla. E così, anno dopo anno parte dal 1974, quando è iniziata questa tragica conta sono addirittura 64mila quelli ancora da trovare. Con l’allungamento dell’età il problema degli anziani che si perdono è indubbiamente cresciuto. Ecco perché, ancor di più per questi soggetti fragili, è importante una denuncia tempestiva.

Oggi proseguiranno le ricerche secondo il Piano di coordinamento per la ricerca di persone scomparse predisposto dalla Prefettura. simili in tutto e per tutto a quelle che ancora non sono arrivate a capo della sparizione di Klaus Leonhard Schuessler a Bivignano, ormai più di un mese fa. Del caso della scomparsa di Klaus Leonhard Schuessler si è occupata anche la trasmissione di Federica Sciarelli Chi l’ha Visto andata in onda su Rai 3 che gli ha dedicato anche una scheda personale.